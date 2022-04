Tunisie : Accusé de blanchiment d’argent, Samir El Wafi comparaît devant la justice

D’après Mosaïque FM, le présentateur de télévision controversé Samir El Wafi comparaitra (encore) ce jeudi 21 avril 2022 devant la justice, et plus précisément devant la Chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière, et ce, dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent.

A la demande de la défense, l’examen de l’affaire a été reporté au mois de juin prochain d’après la même source. El Wafi sera, entre temps, en état de liberté.

Pour rappel, le 8 avril dernier, un mandat de dépôt a été émis à l’encontre du journaliste, qui a déjà été condamné à un an et 4 mois de prison, en 2019, pour escroquerie.

C. B. Y.