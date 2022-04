Gabès Cinéma Fen : Une nouvelle édition au mois de mai

Le Festival Gabès Cinéma Fen sera de retour dans une 4e édition prévue d’avoir lieu du 6 au 12 mai 2022. Le comité directeur du festival vient de révéler l’affiche et l’identité visuelle de cette nouvelle édition qui aura pour présidente d’honneur l’actrice Hend Sabri.

Gabès Cinéma Fen, un jeune festival qui a rapidement réussi à devenir l’un des rendez-vous cinématographiques les plus importants dans le pays, sera cette année de retour le mois prochain après trois éditions à succès autant auprès du public que des professionnels du cinéma.

Le festival vient de révéler son affiche et son identité visuelle réalisées par la jeune artiste originaire de la ville de Gabès Aya Chriki, installée entre la Tunisie et la France. « L’affiche allie l’authenticité du paysage gabésien et la vivacité de l’art contemporain. Un paysage architectural d’une couleur chaude qui se marie avec la plage et qui crée un contraste visuel avec les silhouettes bleues. Ces dernières reflètent la présence des nouvelles technologies, elle nous donne l’impression de baigner dans une œuvre en holographie. Une esthétique qui fait référence au VR. L’affiche résume la ligne éditoriale du festival GCFEN, où on retrouve Gabes, le cinéma, l’art vidéo et le VR. »

De sa part, l’actrice et productrice tuniso-égyptienne Hend Sabri, en a qualité de présidente d’honneur du festival, a choisi de programmer deux films égyptiens « Une rumeur d’amour » de Fatine Abdelwaheb et « La terre » de Youssef Chahine.

F.B