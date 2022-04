Décès de Farouk Ben Miled, l’un des pionniers de l’architecture en Tunisie

Farouk Ben Miled, architecte DPLG et l’un des pionniers de l’architecture en Tunisie est décédé ce lundi 25 avril 2022.

Membre fondateur de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), de l’Ordre national des architectes tunisiens, et de la Fédération tunisienne de Voile, Farouk Ben Miled, est né à Halfaouine dans la maison-dispensaire de son père, le militant de gauche et grand médecin, Feu Ahmed Ben Miled, grand humaniste et l’un des pionniers de la médecine moderne en Tunisie.

Il est également l’auteur de l’ouvrage « Humeurs d’un stylo impertinent », «où l’on retrouve dans les articles, ces libres propos écrits au fil du temps et de l’actualité, qu’à l’orée de son grand âge, et après une carrière bâtisseuse aux quatre coins du monde, Farouk Ben Miled présente dans cet ouvrage. Ses amies et ses amis y retrouveront son ton de bonhommie distinguée et la gouaille du Tarajji de Bab Souika, tel qu’il se présente : Libertaire, pas sérieux et provocateur…». (Edition cartaginoiseries).

Farouk Ben Miled sera accompagné à sa dernière demeure, demain, mardi 26 avril à 11h , au cimetière Sidi Jebali, à Sidi Bou Saïd.

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis, qui lui a publié plusieurs tribunes et contributions, présente ses condoléances les plus attristées à la famille du regretté.

Y. N.