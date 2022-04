Migration : Sauvetage de 34 personnes, dont 8 femmes, au large de Mahdia (Douane tunisienne)

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé, ce lundi 25 avril 2022, le sauvetage de 34 personnes, dont 8 femmes, au large de Mahdia, suite au naufrage du bateau à bord duquel, ils ont tenté une traversée clandestine vers les côtes italiennes.

L’opération a été menée par une unité maritime de la douane suite à un appel de détresse lancé après que l’embarcation ait pris l’eau, et les agents ont dû intervenir à la nage et via l’embarcation administrative de la douane, car le bateau a coulé à l’arrivée des agents, précise la même source.

Les rescapés, des Subsahariens, ont indiqué que 60 personnes se trouvaient à bord de l’embarcation qui a tenté de se diriger vers l’Europe, et les recherches se poursuivent.

