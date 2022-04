Tunisie : I Watch appelle Kaïs Saïed à annuler le référendum

Tweet Share Messenger

L’organisation non gouvernementale I Watch a appelé, ce mardi 26 avril 2022, le président de la république, Kaïs Saïed, à annuler le référendum qu’il a annoncé en décembre dernier, visant notamment à apporter des changements à la constitution et au système politique de la Tunisie. L’ONG estime que sa tenue serait illégale.

A travers un communiqué publié, ce mardi 26 avril 2022, I Watch a, dans le même contexte, estimé que l’amendement récent de la loi sur l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) – à travers lequel, le chef de l’Etat s’est notamment donné le droit de désigner tous les membres de l’instance directement ou indirectement – a été inconstitutionnel.

I Watch a, par ailleurs, rappelé qu’elle s’était opposée à la consultation nationale électronique, et qu’elle avait appelé à la boycotter. Et ce, «en raison de ses violations, du manque de respect de la sécurité informationnelle, de l’absence de garanties pour protéger les données personnelles des citoyens, en plus du fait qu’elle n’était pas participative, ni transparente, ce qui a conduit à son échec et à la réticence des citoyens à y participer, et par conséquent, à lui enlever toute représentativité.»

Rappelons que le référendum décidé par Kaïs Saïed est programmé pour le 25 juillet prochain, jour de la fête de la république et une année, jour pour jour, depuis l’annonce des mesures exceptionnelles.

Lien du communiqué d’I Watch.

C. B. Y.