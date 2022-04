Tunisie : Maher Madhioub demande l’intervention d’Emmanuel Macron contre Kaïs Saïed

Après avoir imploré le Parlement européen, il y a deux semaines, de soutenir son camp politique contre le président de la république, Kaïs Saïed, le dirigeant au sein d’Ennahdha et député au Parlement tunisien dissout, Maher Madhioub, continue à solliciter l’intervention des étrangers en Tunisie, en demandant, cette fois, un coup de main au président français fraîchement réélu, Emmanuel Macron.

«Vous et le gouvernement français avez devant vous une deuxième grande opportunité de vous tenir aux côtés du peuple tunisien dans sa crise actuelle en tant que partenaire, ami et premier investisseur en Tunisie, pour les valeurs communes entre nous et pour la démocratie, au lieu de rester silencieux face aux divagations populistes qui menacent les valeurs de la république», s’est-il adressé à lui dans une lettre ouverte qu’il a partagée, hier soir, lundi 25 avril 2022, sur son compte Facebook.

Madhioub a également affirmé, en s’adressant à Macron, que «tous les démocrates en Tunisie croient fermement que son silence, son indifférence et son deux poids deux mesures en ce qui concerne les droits de l’homme, la démocratie et les violations constitutionnelles ne relèvent pas du principe de non-ingérence dans les affaires politiques d’un pays ami, mais plutôt d’une intention voilée de mettre fin à l’expérience démocratique tunisienne, avec un gant de soie, pour servir l’intérêt immédiat, non principiel ou stratégique du peuple français».

La demande de Madhioub est donc, on ne peut plus clair : l’ingérence politique de la France en Tunisie.

Voici la lettre complète de Madhioub, rédigée en arabe.

