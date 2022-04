Tunisie : Youssef Chahed dénonce une intox malveillante et dément tout lien avec le dernier post de Nadia Akacha

Youssef Chahed/Sarhane Nasri.

L’ancien chef de gouvernement Youssef Chahed a démenti, ce lundi 25 avril 2022, les déclarations du président du parti l’Alliance pour la Tunisie Sarhane Nasri, diffusées par certains médias, et selon lesquelles, il aurait été derrière le post publié ce matin par l’ancienne cheffe du cabinet du président de la république Nadia Akacha sur son compte Facebook et où elle a notamment affirmé que «le 25 juillet a été volé par ceux qui n’ont ni honneur ni religion»…

«Cet homme et ses semblables diffusent une histoire mensongère et montée de toutes pièces, et ce depuis un certain moment, dans une tentative de se positionner politiquement en créant de nouveaux conflits», lit-on dans le statut posté ce soir par l’ancien chef du gouvernement.

Il a également précisé avoir travaillé avec Nadia Akacha lorsqu’elle était cheffe de cabinet «dans le cadre du respect des protocoles de l’Etat. Je ne l’ai pas rencontrée depuis 2021 et je n’ai aucun lien avec son statut. L’Etat n’est pas un jouet… A chaque fois vous semez la zizanie et induisez les gens en erreur… Vous exploitez les médias et Facebook pour diffamer et déformer la réalité », a déploré Youssef Chahed.

Rappelons que Nadia Akacha est revenue ce matin sur les mesures décidées le 25 juillet dernier par le président, en affirmant notamment que cette date a été un moment décisif et représente une décision historique « Mais malheureusement, ce moment et ce processus ont été volés par ceux qui n’ont ni honneur ni religion ni patriotisme, une bande de loosers qui ne savent que diffamer et induire les autres en erreur»…, a-t-elle écrit.

Y. N.