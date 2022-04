La Cité de la Culture de Tunis célèbre la Journée mondiale de la danse

La Cité de la Culture de Tunis accueille en ce moment et jusqu’au 29 avril plusieurs spectacles chorégraphiques pour la célébrer la Journée mondiale de la danse.

Dans le cadre de la programmation ramadanesque « Ramadan à la Cité », le Pôle Ballets et arts chorégraphiques à la Cité de la Culture organise un événement de plusieurs jours à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Danse (célébrée le 29 avril de chaque année depuis 1982 dans différents pays à travers le monde).

Le programme a lieu entre le Théâtre des Jeunes Créateurs, le Théâtre des Régions et la salle de l’Opéra et comprend une dizaine de spectacles internationaux. La Tunisie, la Belgique, la France, la Suisse, la Syrie et le Maroc sont représentés à travers une variété de projets chorégraphiques que le public est invité à découvrir chaque soir jusqu’au vendredi prochain.

Le projet suisse « Tarab » de la compagnie 7273 sera présenté ce soir au Théâtre des Régions. Le spectacle de clôture sera assuré par le Centre chorégraphique tunisien le soir du vendredi 29 avril au Théâtre des Jeunes Créateurs.

F.B