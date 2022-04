Jihad Azour : «Le programme de réformes économiques de la Tunisie est prometteur»

Les autorités tunisiennes ont présenté au Fonds monétaire international (FMI) un programme de réformes économiques «prometteur» et «détaillé», lors de discussions techniques entamées entre les deux parties en début d’année, a déclaré le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds, Jihad Azour, lors d’une conférence de presse, mercredi 27 avril 2022.

Ces discussions ont impliqué les partenaires économiques et sociaux, a ajouté M. Azour, appelant le gouvernement à élargir davantage la base de ces discussions et à expliquer les réformes prioritaires.

Contenir la masse salariale dans le secteur public

Un nouveau cycle de négociations entre le gouvernement tunisien et le FMI autour d’un nouvel accord de financement est attendu, a-t-il déclaré lors de cette conférence consacrée aux perspectives économiques de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena), ajoutant que la Tunisie est actuellement appelée à assurer sa stabilité économique, notamment après la pandémie de Covid-19, à contenir la masse salariale du secteur public et à réformer les entreprises d’Etat, à générer des emplois et à créer de la richesse.

Sur les perspectives de la Tunisie sous 2022, Azour a déclaré que la Tunisie, l’un des pays touchés par la guerre en Ukraine, doit maintenir un niveau d’inflation «acceptable» et travailler à alléger les charges de la hausse des prix des matières premières, notamment en réorientant la subvention vers ses véritables bénéficiaires.

Le dialogue technique en attendant les négociations

Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Economie et du Plan Samir Saied et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane Abassi a pris part aux réunions de printemps du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, tenues du 18 au 22 avril à Washington. Ces rencontres ont permis de poursuivre les discussions sur le programme de réformes économiques.

A l’issue d’une mission du FMI les 23-25 ​​mars 2022, en Tunisie, le Fond avait qualifié les discussions techniques avec le gouvernement tunisien de «fructueuses», soulignant que cette mission a permis de faire avancer davantage le dialogue technique entre les deux parties.

