Vient de paraître : «La vie et la thermodynamique» de Rafik Boukhris

Parmi les nouvelles publications de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts «Beït Al-Hikma», l’ouvrage de Rafik Boukhris intitulé «La vie et la thermodynamique». Son collègue Sadok Belaid, professeur de droit constitutionnel, le présente dans la note reproduite ci-dessous.

Le professeur Rafik Boukhris nous a habitués à la publication régulière d’ouvrages marquants dans la connaissance de l’histoire de l’homme et des civilisations humaines. Le premier (2011) a traité des Arabo-Sémites d’avant l’Histoire, le deuxième et le troisième des Proto-Arabes, respectivement d’Egypte et d’Irak (2016) et puis de Syrie-Palestine (2017). Enfin, il y a trois ans (2018) a été publié son dernier livre traitant du Cerveau et des Religions.

Et voici aujourd’hui, son dernier ouvrage : La vie et la thermodynamique, ou la réalité et les masques protéiformes de l’énergie. Il se penche sur l’histoire de ‘‘l’infiniment grand’’ et de ‘‘l’infiniment petit’’ dans le monde physique et dans le monde de la vie et, dans une brillante synthèse, le professeur Boukhris montre l’importance primordiale des grands apports du XXe siècle, et plus précisément, de sa première moitié, au développement de la science moderne marqué notamment par les théories de la relativité et des quanta, qui ont bouleversé les connaissances antérieures.

Dans ce travail, l’importance scientifique et philosophique de l’énergie est revue de façon détaillée, de la conception du Conatus des Anciens jusqu’à la très moderne notion de l’‘‘énergétisme’’. Le rôle joué par la thermodynamique dans les processus physiques et biologiques dans l’ensemble de l’univers (et plus précisément par ses deux premiers principes), allant de la motion des galaxies à l’apparition du vivant, est passé en revue par l’auteur. Ce «principe d’évolution des systèmes» pourrait annoncer la venue d’une fondamentale relance de l’éternelle dialectique ‘‘science-philosophie’’…

Rafik Boukhris est diplômé en médecine (Paris, France), ancien résident et fellow en médecine, George Washington University (USA), anciennement professeur en médecine (Tunis), directeur du Centre de recherche en reproduction humaine (Ariana), membre de l′Académie islamique des sciences (IAS), membre de l′Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts «Beït al-Hikma».

Consultant de l′OMS et du Board Arabe des spécialités médicales, Rafik Boukhris a écrit 302 publications et présentations scientifiques internationales et régionales, ainsi que plusieurs articles portant sur l′histoire de la médecine arabe, et est l’auteur du livre «Population et Santé» (Tunis, 1986).