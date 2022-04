Journée mondiale du Jazz : Naissance du premier label jazz tunisien

La Journée mondiale du Jazz est célébrée aujourd’hui, samedi 30 avril, et la Tunisie voit naître son premier label de Jazz baptisé « Jazz’It Records », une initiative du musicien Malek Lakhoua.

Passionné de musique Jazz, le musicien Malek Lakhoua vient d’annoncer la naissance du premier label jazz 100% tunisien qui trouve ses racines et ses inspirations dans la culture tunisienne, tout en restant ouvert sur la scène internationale. Le label a d’ailleurs accompagné la sortie du disque live du trio du pianiste tuniso-suisse Moncef Genoud. « Le label va contribuer à dynamiser et structurer la scène jazz tunisienne en pleine effervescence ; cela donnera plus de possibilités aux musiciens tunisiens et internationaux de s’exprimer et de voir leurs créations concrètement exister », indique Malek Lakhoua.

Après un parcours artistique en Tunisie et en Asie, Malek Lakhoua a décidé de se lancer dans cette aventure avec comme slogan : le jazz pour toutes et tous. Jazz’It Records permettra ainsi d’assurer la direction artistique des créations musicales, de coproduire leurs enregistrements, et de les diffuser en Tunisie et à l’international. « C’est un honneur d’avoir Moncef Genoud en tant que parrain de Jazz’It Records. Il fêtera ses soixante ans en signant un disque sous ce premier label de jazz tunisien » indique Malek Lakhoua.

F.B avec communiqué