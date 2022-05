La Tunisie au Japan-Africa Public-Private Economic Forum

Hedi Ben Abbès, Neila Gonji Nouira et Nehrou El Arbi.

La Tunisie participe avec une délégation à la 2e édition du Japan-Africa Public-Private Economic Forum. Cet événement, qui se tient aujourd’hui, mardi 3 mai 2022, à Nairobi, au Kenya, vise à promouvoir la coopération et les activités commerciales des entreprises japonaises en Afrique, dans les domaines du commerce, de l’investissement, des infrastructures et de l’énergie.

Le Forum organisé une fois tous les trois ans, voit la participation d’investisseurs de très hauts niveaux des secteurs public et privé.

La délégation tunisienne est conduite par Neila Nouira Gongi, ministre de l’Industrie de l’Energie et des Mines. Elle est composée par Hedi Ben Abbès, le président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise, Nehrou El Arbi, chargé d’affaires au Qatar et Hatem Landolsi, ambassadeur de la Tunisie au Kenya.

Neila Gongi Nouira, Hedi Ben Abbès et Hatem Landolsi.

Hier, lundi 2 mai, Mutsuo Iwai, le PDG de Japan Tobacco International, a rencontré Hedi Ben Abbès pour parler de la préparation de la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8), qui se tiendra les 27 et 28 août prochain à Tunis, et des possibilités de faire de la Tunisie une plateforme pour les petites et moyennes entreprises japonaises qui souhaitent se développer en Afrique.

Iwai est aussi le président de JBCA chargé de la Ticad pour les patrons japonais avec qui une discussion est menée pour la possibilité de mettre en place d’autres rencontres entre porteurs de projets tunisiens et investisseurs japonais, début juin.

Hedi Ben Abbès et Mutsuo Iwai.

Les discussions sont très encourageantes pour la Tunisie qui doit saisir la main tendue par le Japon pour un partenariat stratégique en direction du continent africain.