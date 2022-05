Météo-Tunisie : Pluies et vents forts attendus dès ce soir

Tweet Share Messenger

Des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues dès ce soir au nord et au centre du pays, annonce Institut national de la météorologie (INM), dans un bulletin météo publié ce jeudi 5 mai 2022.

Des vents forts sont également prévus, et souffleront à plus de 70km/h pour atteindre 90km/h près des côtes et dans le sud du pays, ajoute la même source, sachant que les températures nocturnes varieront entre 18 et 22°C au nord et au centre et entre 22 et 26 °C, alors que les minimales ne dépasseront pas 15°C sur les hauteurs.

Quant aux quantités de pluies elles seront comprises entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre 60 mm dans certaines zones du nord du pays, ajoute encore l’INM en annonçant une baisse des températures dès demain, vendredi.

Y. N.