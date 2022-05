Projection du film « Moez : Le Bout Du Tunnel » à Paris : Mohamed Ali Nahdi reçu par l’Ambassadeur de Tunisie en France

L’Ambassadeur de Tunisie en France Mohamed Karim Jamoussi a reçu, ce mercredi 4 mai 2022, l’acteur et réalisateur tunisien Mohamed Ali Nahdi, à l’occasion de la première projection internationale à Paris de son film » Moez : Le Bout Du Tunnel ».

Mohamed Ali Nahdi était accompagné, lors de cette rencontre par la directrice artistique Rahma Zoghlami, indique l’ambassade dans un communiqué, en ajoutant que la première projection internationale à Paris est prévue les 5 et 6 mai 2022 au Cinéma Les 7 Parnassiens (98 Bd du Montparnasse, 75014 Paris).

Projeté en avant-première le 4 février dernier à la salle Le Colisée à Tunis, « Moez : Le Bout Du Tunnel » a fait sa sortie nationale dans les salles de cinéma le 9 février.

Bande-annonce

SYNOPSIS :

«Moez, un jeune homme comme il y peut en avoir beaucoup. Il a 25 ans, il vit avec sa mère et sa petite sœur dans un quartier mal famé de Tunis.

Misère et violence sont quotidiennes, ce jeune chômeur désabusé, jalonne les rues dans un pays fragilisé et vulnérable.

Une Tunisie post -révolution où la crise quasi permanente, s’ajoute à cela, l’intrusion catastrophique du terrorisme.

Moez multiplie les délits, il est arrêté et embarqué au commissariat où il fait la rencontre bouleversante de Hassen, un islamiste radical venu de France, présent pendant son interrogatoire.

Deux arrestations simultanées qui jettent deux destins qui se croisent..».

Y. N.