Tourisme : La Tunisie dans le Top 5 des destinations préférées des Français (Baromètre Orchestra)

Le baromètre Orchestra, classant les destinations les mieux vendues, réalisé en avril 2022 pour le magazine « l’Écho touristique », révèle que la Tunisie, figure dans le top 5 des destinations préférées des Français, en se classant première à l’échelle africaine et arabe.

D’après le Baromètre Orchestra, qui correspond aux ventes des voyagistes réalisées dans les agences offline et online françaises, réalisé pour le magazine français spécialisé « L’Echo touristique », et relayé, ce jeudi 5 mai 2022, par le ministère tunisien du Tourisme, la Tunisie occupe la 4e place au niveau mondial, parmi les sites les plus demandés par les touristes français.

Avec une croissance de 22% (VS 2019), la Tunisie devance ainsi le Maroc (6e) et l’Égypte (8e), mais aussi l’Italie(5e) et la Turquie (7e), révèle encore le baromètre.

Ce dernier indique également que l’Espagne arrive en tête des ventes, avec une croissance de 70%, suivie de la Grèce (+34%) et de la France (+13%).

