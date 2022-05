Tunisie : Manifestation des journalistes pour défendre les libertés d’expression et de la presse

A l’initiative du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), plusieurs journalistes sont sortis manifester, ce jeudi 5 mai 2022, pour défendre le droit aux libertés d’expression et de la presse, de plus en plus bafoués en Tunisie.

La marche de protestation a débuté à 11h devant le siège du syndicat, en direction de l’avenue Habib-Bourguiba, à Tunis.

Le SNJT tient le président de la république, Kaïs Saïed, pour responsable de la dégradation du respect de la liberté d’expression en Tunisie. En effet, depuis le 25 juillet 2021, date à laquelle le chef de l’Etat a monopolisé tous les pouvoirs, grâce à ses «mesures exceptionnelles», quelques citoyens l’ayant critiqué ont été arrêtés et emprisonnés, dont des journalistes. Un vrai scandale pour un pays qui a instauré une démocratie il y a 11 ans après une révolution populaire.

Difficile, néanmoins d’en conclure qu’il n’y a plus de liberté d’expression en Tunisie, puisque le président continue à être critiqué régulièrement dans les médias et les réseaux sociaux.

Rappelons qu’en début de semaine, la Tunisie a, mine de rien, perdu 21 places au classement mondial de la liberté de la presse, occupant désormais le 94e rang !

C. B. Y.