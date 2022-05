Tunisie : reprise lente mais sûre du tourisme de croisière

Le ministre Moez Belhassine discutant avec des touristes croisiéristes au port de La Goulette.

Deux navires de croisière en provenance de ports européens ont accosté jeudi 5 mai 2022 au port de la Goulette, au nord de Tunis, mais un troisième n’a pas pu accoster en raison des conditions météorologiques, indiquant une reprise effective de cette activité en Tunisie, après le coup dur subi par le tourisme après les attentats terroristes du Bardo, de Sousse et de Tunis en 2015.

Le navire de croisière MSC Opera, en provenance de Barcelone et à destination de Palerme, a accosté jeudi matin au port de la Goulette avec 1.626 passagers et membres d’équipage à son bord.

Un autre navire de croisière Island Sky transportant 137 personnes (équipage et passagers) en provenance du port de Trapani (Italie) et à destination de Cagliari (Italie) avait également fait escale au port de Sousse, le 3 mai, indique le ministère du Tourisme dans un communiqué publié jeudi soir.

Un troisième navire de croisière Nieuw Statendam transportant 2 421 personnes devait également arriver en Tunisie mais n’a pas pu accoster en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Rejoint par d’autres membres du gouvernement, le ministre du Tourisme Moez Belhassine a rencontré jeudi au port de la Goulette les responsables de la compagnie de croisières MSC Opera, dont la vice-présidente Elisabetta De Nardo, et l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie Marcus Cornaro. Ils ont évoqué au cours de l’entretien les moyens de développer l’activité de l’entreprise en Tunisie et de promouvoir le tourisme de croisière. La nécessité de généraliser cette activité à tous les ports tunisiens, y compris celui de Zarzis, et la volonté du ministère des Transports de faciliter le développement du tourisme de croisière ont été soulignées à cette occasion.

(Avec Tap.)