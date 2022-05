La galerie ElMarsa accueille à partir du samedi 14 mai l’exposition « Mémoire en raccourcis » d’Aïcha Filali autour de la figure de Bourguiba et des années soixante en Tunisie.

Installée au cœur de la Marsa à la banlieue nord de Tunis depuis le début des années 90, la galerie d’art ElMarsa accueille régulièrement des expositions et des rencontres entre artistes de divers univers et cultures.

Le prochain événement de la galerie sera l’exposition personnelle de l’artiste plasticienne Aïcha Filali qui a décidé de travailler sur la figure de l’ancien président tunisien Habib Bourguiba et de la période des années soixante en Tunisie.

L’exposition comprend deux séries de travaux : Retables peints et collés et photos officielles rebrodées, et ce, en se basant sur de Multiples références (documents d’archives, photos officielles et familiales, journaux, affiches…) et en utilisant diverses techniques comme le collage, le montage numérique, la peinture ou encore la broderie.

F.B