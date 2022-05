Ambassade des États-Unis : Yael Lempert à Tunis du 12 au 14 mai 2022

La secrétaire d’État américaine adjointe pour les affaires du Proche-Orient, Yael Lempert, effectuera une visite du 12 au 14 mai à Tunis, annonce l’ambassade des États-Unis en Tunisie.

Dans son communiqué, publié dans la soirée de ce mardi, l’ambassade précise que Yael Lempert effectuera une visite au Maroc, où elle participera à la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, qui sera organisée à Marrakech du 10 au 12 mai, avant de se rendre à Tunis.

La diplomate américaine rencontrera de hauts responsables et des représentants de la société civile «pour notamment discuter de l’engagement des États-Unis à soutenir le peuple tunisien, ainsi que la nécessité d’un processus de réforme politique et économique inclusif et transparent qui représente diverses voix tunisiennes», lit-on encore dans le communiqué de l’ambassade.

Rappelons qu’en octobre dernier, Yael Lempert avait été reçue par le ministre des Affaires étrangères OthmaneJerandi. La rencontre avait alors porté sur le développement de la situation politique et économique en Tunisie.

Y. N.