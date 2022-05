Retour de La Nuit des Idées à Tunis et dans les régions

La Nuit des Idées aura lieu vers la fin de ce mois dans différents espaces à Tunis et dans d’autres villes du pays. Le thème de cette année sera « (Re)construire ensemble ».

La Nuit des Idées est événement francophone international et interculturel organisé par les différents Instituts Français à travers le monde. L’événement réunit chaque année des artistes, des penseurs, des acteurs de la société civile … autour d’un thème prédéfini. Cette année, la nuit des idées a manqué à son rendez-vous habituel du mois de janvier, elle se tient exceptionnellement au mois de mai et sera placée sous le thème « (Re)construire ensemble ».

L’Institut Français de Tunisie (IFT) vient d’annoncer les différents espaces et dates de cette nouvelle édition qui marque le grand retour de l’événement après un an d’absence. Le programme démarre le 19 mai à l’Alliance française de Tunis, puis le lendemain à l’Institut français de Sousse et à la Maison de France à Sfax et se poursuit enfin le 21 mai à l’IFT, à l’Alliance française de Bizerte, de Kairouan, de Gabès, de Gafsa et de Djerba.

F.B