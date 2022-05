Trafic d’argent et de devises : Sept suspects arrêtés à Sousse

La Direction générale de la sûreté nationale (DGGN) a annoncé, ce vendredi 13 mai 2022, le démantèlement d’un réseau de trafic d’argent et de devises, dont sept membres ont été arrêtés à Sousse.

Les membres de ce réseau opèrent, en particulier, dans la région du Sahel et sont également accusés de collaborer avec d’autres individus situés à l’étranger, ajoute la DGSN.

Une descente policière a été effectuée dans un bureau de l’un des suspects, où la police a saisi des sommes d’argent en devises étrangères et en dinars tunisiens de source inconnue, estimées à plus de 155.000 DT, ainsi qu’un véhicule dont la valeur est estimée à plus de 70.000 DT.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des sept suspects, et la poursuite de l’enquête.

Y. N.