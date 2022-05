Tunisie : le projet Biorest pour le développement de l’agriculture bio

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont signé mercredi 11 mai 2022 à Tunis un accord pour lancer le projet Biorest, qui vise à soutenir le développement d’une agriculture biologique durable et résiliente en Tunisie dans un contexte de changement climatique.

L’accord a été signé par le ministre de l’Agriculture Mahmoud Elyes Hamza et le coordinateur du bureau sous-régional de la FAO en Afrique du Nord Philippe Ankers, au siège du ministère.

Soutenu par la direction du développement et de la coopération (DDC), ce projet vise à développer le secteur de l’agriculture biologique et à contribuer à la résilience des systèmes agricoles face au changement climatique, à la création d’emplois décents pour la population rurale et à la sécurité alimentaire en Tunisie. Il aspire également à établir de bonnes pratiques en agriculture biologique, notamment dans les filières céréalières, oléagineuses et laitières.

Un comité de pilotage sera mis en place dans le cadre de cette convention, composé de représentants du ministère, de la FAO, de la DDC et de l’Union européenne.

