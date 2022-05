Affaire du trafic de cocaïne : Cannabis, ecstasy et plus de 100.000 dinars saisis chez des trafiquants

Dans le cadre de l’affaire du trafic de cocaïne qui éclaté en décembre 2021, des descentes ont été effectuées chez plusieurs trafiquants, notamment à la cité Ettadhamen et Ibn Sina (à Tunis) et à Gammarth, ayant permis la saisie de plaquettes de cannabis, de la poudre d’ecstasy, ainsi que 109.000 dinars tunisiens et une voiture de luxe.

C’est ce qu’annonce la Direction générale de la garde nationale (DGGN), dans un communiqué publié ce vendredi 13 mai 2022, en précisant que l’enquête est menée par la brigade centrale anti-stupéfiant de la garde nationale de Ben Arous, en coordination avec le juge d’instruction du Tribunal de première instance de l’Ariana.

Le parquet a donc autorisé les perquisitions qui ont lieu chez des suspects, et ont permis la saisie d’autres quantités de drogues, notamment 13 plaquettes de cannabis, un sac contenant de l’ecstasy, une balance électronique, une voiture de luxe, ainsi que 109.000 dinars tunisiens, ajoute la DGGN en affirmant que l’enquête se poursuit.

Y. N.