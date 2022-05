Saïed rend visite à l’épouse de Taoufik Charfeddine, blessée suite à une explosion causée par une fuite de gaz

Le président de la république Kaïs Saïed s’est rendu ce lundi 16 mai 2022 au Centre de traumatologie et des grands brûlés à Ben Arous, afin de s’enquérir de l’état de santé de l’épouse du ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine, blessée suite à une explosion survenue, ce matin, au logement de fonction à cause d’une fuite de gaz.

C’est ce qu’indique un communiqué de la présidence, en ajoutant que cette visite; à laquelle a également pris part le ministre de la Santé Ali Mrabet a également été l’occasion pour le chef de l’Etat de prendre connaissance des circonstances de cet accident et de s’assurer de la bonne prise en charge de l’épouse du ministre de l’Intérieur.

Rappelons que le département de l’Intérieur a affirmé que les investigations préliminaires menées par la Police Technique et scientifique, ont révélé qu’ une fuite partielle de gaz au logement de fonction du ministre à Tunis , est la cause la plus probable de l’explosion survenu ce matin vers 7h, suite à laquelle l’épouse de Charfeddine a été légèrement blessée et transportée à l’hôpital

Y. N.