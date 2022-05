Tunisie-Dialogue national : Al-Massar contre la marginalisation des partis politiques

Al-Massar s’est exprimé ce lundi 16 mai sur la situation politique en Tunisie et en particulier le dialogue national, estimant que les partis politiques «qui représentent l’une des constantes de toute démocratie réelle» , ne doivent pas être marginalisés.

Dans un communiqué, Al-Mssar a rappelé que le pays traverse une crise économique et politique sans précédent, tout en alertant contre une probable explosion sociale si la situation continue à se dégrader, et estimant de ce fait que la sortie de la crise actuelle ne sera pas possible sans un vrai dialogue impliquant tous les partis politiques, les organisations et la société civile, qui n’ont aucun lien, ni avec la corruption, ni avec le terrorisme.

«Le dialogue national ne doit pas cautionner des décisions et des orientations préparées à l’avance et/ou qui soient basées sur les résultats d’une consultation nationale, dont la représentativité est discutable», lit-on encore dans le communiqué d’Al-Massar, qui souligne la necessité de la diversité et du pluralisme dans la scène politique, tout en appelant à mettre fin au phénomène de diabolisation des partis et des opposants ainsi qu’à la division de la société.

Le parti a, d’autre part, réaffirmé, son opposition à toute initiative visant à amender et ou réécrire la Constitution, tout particulièrement en cette conjoncture de pouvoir de décision unilatérale, et en insistant que le lancement d’un dialogue inclusif et efficace entre toutes les parties prenantes.

Y. N.