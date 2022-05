Tunisie En Avant avertit Kaïs Saïed contre la négligence des aspects économiques et sociaux

Le mouvement Tounes Ilal-Amam (Tunisie En Avant), qui soutient le président de la république Kaïs Saïed, a appelé à accélérer le lancement du dialogue national avec la participation des partis impliqués dans la voie corrective, des organisations nationales et de la société civile.

Dans une déclaration publiée après la réunion de son bureau politique, ce nouveau parti présidé par Abid Briki, ancien ministre et ancien secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a réaffirmé son «adhésion au processus réformiste du 25-Juillet», par allusion aux mesures exceptionnelles annoncées par le président Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021. Il a aussi fait part de sa disposition à œuvrer pour le succès de ce processus, en rompant définitivement ce qu’il décrit comme un «système de destruction et de dévastation», incarné à ses yeux par le parti islamiste Ennahdha et ses alliés, aujourd’hui ligués contre le chef de l’Etat.

Le parti Tounes Ilal-Amam a aussi mis en garde, dans la même déclaration, contre la lenteur dans le processus de prise de décision pour la réalisation des objectifs annoncés, et contre la négligence des aspects économiques et sociaux.

Le mouvement, qui poursuit sa politique de soutien critique au président Saïed, a, par ailleurs, annoncé sa décision de convoquer son conseil central les 3, 4 et 5 juin 2022.

I. B.