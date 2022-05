Tunisie : Sahbi Maâlaoui explique les raisons de la hausse des prix des vêtements usagés

Le président de la Chambre nationale syndicale des commerçants grossistes de friperie, Sahbi Maalaoui, est revenu hier, lundi 17 mai 2022, lors d’un passage sur les ondes d’Express FM, sur la hausse des prix des vêtements usagés en Tunisie et les raisons qui l’expliquent.

Maâlaoui a indiqué que les prix des vêtements usagés ont augmenté de 6%. Une hausse qui s’explique, notamment, selon le syndicaliste, par la dévaluation du dinar tunisien face à l’euro et au dollar.

Il a également expliqué que la quantité de vêtements estivaux importés connaît, naturellement, une baisse, et ce, compte tenu du climat en Europe, et que de ce fait, les quantités disponible en cette piéride de l’année ne couvrent pas le besoin local. Ce qui cause l’augmentation des prix.

La pénurie s’explique également, d’après M. Maâlaoui, par la crise sanitaire et ses répercussions économiques à l’échelle internationale, ayant mené à l’augmentation de la demande de vêtements usagés dans d’autres pays, comme la Turquie et l’Egypte.

C. B. Y.