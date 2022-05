Adel Ltifi à propos de Nejib Chebbi : «Comment peut-on défendre la démocratie aux côtés d’Ennahdha et d’Al-Karama ?»

L’universitaire Adel Ltifi, fondateur du projet politique «Takaddom», a rappelé sa position concernant le Front de salut national (FSN) dirigé par Ahmed Nejib Chebbi, et qui est notamment soutenu par le parti islamiste Ennahdha, Al-Karama et Qalb Tounes, entre autres partis opposés au président de la république Kaïs Saïed.

Adel Ltifi, également opposé au chef de l’Etat et à son programme post 25 Juillet, a partagé dans la soirée de ce mardi 17 mai 2022, une vidéo de son intervention à l’émission Rendez-vous 9, sur Attessia TV, afin de souligner son étonnement quant à la démarche de Nejib Chebbi, en affirmant qu’il ne s’explique pas comment ce dernier puisse-t-il penser pouvoir défendre la démocratie aux côtés des partis islamistes, qui ont été au pouvoir et qui sont la cause principale de la dégradation de la situation en Tunisie.

«Malheureusement, avec tout le respect que nous devons à M. Chebbi et son militantisme c’est étonnant qu’il pense pouvoir défendre la démocratie aux côtés d’Ennahdha et surtout de la coalition Al-Karama», a-t-il dit, en rappelant que ces partis ont prouvé lorsqu’ils étaient au pouvoir, que «pour eux la vie politiques est un moyen d’avoir la mainmise sur le pouvoir et la société».

Adel Ltifi pense aussi que pour mettre en place sa démarche, Nejib Chebbi aurait pu, à choisir, se rapprocher du PDL ou encore Attayar… «à moins qu’il ait des calculs personnels…», a-t-il pensé, en ajoutant : «Le FSN tel qu’il a été mis en place actuellement ne fera que renforcer Kaïs Saïed, car les gens se rangent systématiquement du côté de ce dernier, dès qu’ils voient le retour d’Ennahdha… Nejib Chebbi fait ainsi deux choses dangereuses : d’abord il blanchit Ennahdha puis il renforce la légitimité du pouvoir de Kaïs Saïed…».

Y. N.