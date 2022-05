Processus électoral en Tunisie : Le PDL saisit la Commission de Venise

Le Parti destourien libre (PDL) compte barrer la route au président de la république, Kaïs Saïed, concernant le processus électoral qu’il a annoncé et qui comporte, selon le parti de Abir Moussi, des «irrégularités».

A cet effet, le parti a décidé de saisir la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), expliquant, dans un communiqué rendu public ce mercredi 18 mai 20, qu’il est de son devoir de défendre «la civilité de l’Etat et des institutions».

Le PDL a, dans le même contexte, déploré «le mutisme de la magistrature face aux tentatives de falsification de la volonté populaire».

Et d’ajouter que «la loi électorale vise à annuler le concept de la citoyenneté et à transformer le processus électoral en plébiscite sur la personne du président de la république».

Le PDL accuse, par ailleurs, ce dernier de dérive autoritaire et de tenter de modifier unilatéralement les systèmes politique et électoral, et ce, par le biais de décrets illégitimes.

C. B. Y.