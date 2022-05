Sousse : Décès de l’homme d’affaires et «père spirituel» de l’Etoile du Sahel, Mhamed Driss

Mhamed Driss, homme d’affaires, fondateur du groupe « Marhaba Hôtels » et pionnier du secteur du tourisme en Tunisie, également considéré comme le père spirituel de l’Etoile sportive du Sahel (ESS) est décédé ce mercredi 18 mai 2022.

Natif de Sousse, Mhamed Driss qui s’est lancé dans le tourisme et l’hôtellerie avec l’ouverture en 1695 de l’hôtel Marhaba dans sa ville natale, le premier de la chaîne, est décédé à l’âge de 98 ans.

Plusieurs clubs sportifs et hôteliers tunisiens, l »ESS et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) ont présenté leurs condoléances aux proches et à la famille du regretté, notamment sa fille, l’ancienne députée Zohra Driss.

Mhamed Driss sera accompagné à sa dernière demeure, jeudi, au cimetière Swiww à Sousse.

Y. N.