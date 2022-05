Trafic de faux billets : Un faussaire de 18 ans arrêté à Tunis

La police de la Médina de Tunis a arrêté un jeune de 18 ans en possession de faux billets de 10 et 20 dinars tunisiens (DT) et ce dans le cadre d’une enquête ouverte après la découverte d’un réseau de faussaires.

C’est ce qu’indique le Syndicat régional de la police nationale de Tunis, dans un communiqué publié mardi 17 mai 2022, en précisant que l’enquête a été menée sur la base d’informations et d’investigations et que le suspect a été arrêté à la sortie de son travail.

Lors de son interpellation, il était en possession de 240 dinars en faux billets et une perquisition menée chez lui, a permis la saisie de plus de 1100 autres dinars en faux billets ainsi que du matériel informatique, ajoute le Syndicat, en précisant que le ministère public a ordonné sa mise en détention et la poursuite de l’enquête afin de mettre la main sur ses complices.

Y. N.

Y. N.