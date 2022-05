Tunisie : Imed Hammami appelle à un remaniement ministériel

L’ancien dirigeant nahdhaoui, Imed Hammami, a appelé, aujourd’hui, mercredi 18 mai 2022, à un remaniement ministériel, car, selon lui, «la prestation du gouvernement Bouden est insatisfaisante et n’aide pas le président Kaïs Saïed.»

Intervenu sur Shems FM, Hammami a appelé à «un remaniement ministériel partiel» dans un premier temps, puis réévaluer et changer éventuellement toute l’équipe gouvernementale (y compris donc la cheffe du gouvernement Najla Bouden) si les résultats ne s’améliorent pas.

Selon l’ancien ministre de l’Emploi et de la Santé, les secteurs de l’agriculture, de l’infrastructure, de l’investissement et de l’énergie, notamment, nécessitent plus de travail.

C. B. Y.