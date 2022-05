Abir Moussi : «Kaïs Saïed veut changer la loi électorale pour m’empêcher de gouverner»

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a déclaré, ce jeudi 19 mai 2022, que la raison pour laquelle le président de la république, Kaïs Saïed, veut changer la loi électorale est de l’empêcher d’accéder au pouvoir.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, elle a, d’autre part, dit que son parti «insiste pour exposer la laideur du système de la décennie noire et empêcher celle d’un nouveau système», ajoutant que le peuple tunisien doit s’unir pour l’État de droit et dire non à toute personne tentant de violer sa souveraineté.

«Pourquoi avez-vous peur de l’urne [électorale] ? Vous voulez changer la loi pour m’empêcher de gouverner, parce que Abir Moussi représente l’alternative qui nuit au confort de la classe politique et judiciaire installée au printemps de la destruction», a-t-elle ajouté en s’adressant au chef de l’Etat.

Rappelons que dans les sondages d’intentions de vote aux législatives, le PDL occupe depuis plusieurs mois la tête, devançant, de justesse, un parti qui n’existe pas… celui «de Kaïs Saïed». Ce dernier se dirige, par ailleurs, vers un scrutin uninominal où les partis n’auront pas le droit de se présenter. Ce qui explique la colère de Mme Moussi.

C. B. Y.