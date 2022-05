Echaâb solidaire avec Badreddine Gammoudi, convoqué par la justice, dénonce un procès politique

Le mouvement Echaâb a exprimé sa solidarité avec Badreddine Gammoudi, membre de son bureau politique et ancien député, qui devra comparaître, demain vendredi 20 mai 2022, devant le tribunal, et ce, suite à une question qu’il avait adressée au ministre du Commerce le 27 novembre 2020 sur « La dissimulation du dossier de l’huile d’olive subventionnée détournée par une société privée, basée dans la zone industrielle de Mghira».

Le parti qui dénonce un procès politique par excellence rappelle que les poursuites ont été engagées contre Badreddine Gammoudi alors qu’il exerçait sa mission en sa qualité de président de la commission de lutte contre la corruption, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

«Ce procès doit être une occasion pour que la justice assume sa responsabilité et demander des comptes aux vrais corrompus», lit-on notamment dans dans le communiqué du parti, qui réaffirme sa mobilisation inconditionnelle pour défendre l’ancien député et qui appelle également les avocats, politiciens et personnalités politiques à le soutenir.

On notera que la société privée, accusée de monopoliser la collecte de l’huile végétale subventionnée pour l’exporter ultérieurement, a porté plainte contre Badreddine Gammoudi pour diffamation et atteinte à son image commerciale.

