Présidence de l’Utap : La guerre des déclarations entre Ezzar et Ben Ayed se poursuit

Noureddine Ben Ayed contrattaque ! Après avoir été critiqué et accusé de trahison, ce jeudi 19 mai 2022, par son prédécesseur, Abdelmajid Ezzar, le nouveau président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) a riposté quelques heures plus tard…

Intervenu sur les ondes de Shems FM, l’homme dont l’élection a été annoncée hier à la tête de l’Utap, a déclaré que la session qui s’est tenue hier était tout à fait légale, et qu’il y avait largement le quorum requis, concluant qu’il est le chef légitime et légal de l’organisation.

Il a, par ailleurs, reconnu que le président de la république, Kaïs Saïed, l’a littéralement appelé, lors de sa récente rencontre avec lui au palais de Carthage, à «épurer l’organisation agricole en la personne de son président», en référence à Abdelmajid Ezzar, qui était à ce moment-là le président de l’Utap.

Ben Ayed a, d’autre part, estimé que le fait qu’Ezzar n’ait pas démissionné malgré les soupçons de corruption qui planent autour de lui a nui à l’organisation, notant que ces soupçons sont très sérieux pour le président de la république.

C. B. Y.