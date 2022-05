Samir Majoul appelle à améliorer le climat de l’investissement en Méditerranée

Dans le cadre de sa participation aux travaux de la 5e conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée (UpM) sur «L’emploi et l’employabilité des plus vulnérables», les 17 et 18 mai 2022, à Marrakech (Maroc) Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) est intervenu mercredi 18 mai au nom de Businessmed dans l’une des tables rondes de cette conférence.

Le président de l’Utica a réaffirmé que l’adhésion au processus du dialogue social méditerranéen, dans le cadre de l’UpM et de toutes les initiatives entreprises par la commission, les organisations internationales et les institutions de coopération des deux rives, est une constante dans les valeurs et priorités de Businessmed et ses organisations membres.

Majoul a ajouté que les entreprises membres de Businessmed sont partenaires pour le développement et le bien-être des populations de la région et œuvrent pour créer de la valeur et des emplois décents et durables et subvenir aux besoins des citoyens en biens et services et leur assurer autosuffisance, indépendance, souveraineté et dignité.

Les crises sanitaire et sécuritaire ont été un rappel à l’ordre, a ajouté le président de l’Utica, soulignant que la réponse au défi d’inclusion sociale des groupes les plus vulnérables, de l’emploi et de l’employabilité des femmes, des jeunes, et des catégories les moins favorisées vise à garantir l’accès à une formation professionnelle garantissant l’employabilité, à des services publics de qualité et au marché du travail par l’emploi et l’entrepreneuriat.

Le climat de l’investissement dans la région doit évoluer pour améliorer la compétitivité, la résilience, et la durabilité des entreprises car l’entreprise est au cœur des réformes qui sont aussi des opportunités pour renforcer la prospérité.

Ces thèmes sont à inscrire sur l’agenda du dialogue social tripartite, a ajouté M. Majoul, soulignant que le déficit des politiques publiques inclusives affecte la cohésion sociale et ne pourra pas être éternellement comblé par les entreprises privées, et que le dialogue social et l’approche réformiste participative constituent la meilleure réponse.

Le président de l’Utica a conclu son intervention en félicitant les partenaires sociaux méditerranéens qui ont montré une grande capacité à coopérer et travailler ensemble, et s’entendre sur des projets communs qui ont livrés des résultats notables.