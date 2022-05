Le parti de Ghannouchi prévoit l’échec du dialogue national «à cause de l’exclusion des partis politiques»

Le parti islamiste Ennahdha s’est exprimé ce samedi 21 mai 2022, sur les dernières décisions annoncées par le président de la république, notamment le décret relatif à la création de la commission consultative sur la nouvelle république, ainsi que sur le dialogue national, estimant que celui-ci est «voué à l’échec, notamment à cause de l’exclusion des partis politiques».

Dans un communiqué publié ce soir, le parti de Ghannouchi a indiqué que le décret présidentiel sur la création de la commission consultative est «parachuté et consolide le coup d’Etat du 25-Juillet», tout en affirmant que le référendum annoncé par le président Saïed est quant à lui «illégitime et dépourvu de crédibilité, d’autant que la composition de l’Instance supérieure indépendante pour les élections a été modifiée».

Ennahdha est également revenu sur la consultation nationale en affirmant qu’elle a été boycotté par au moins 95% des Tunisiens et estimant de ce fait que celle-ci n’a aucune valeur : «Le mouvement tient les personnes impliquées dans ce crime responsables d’avoir participé à ce coup d’État», lit-on encore dans le communiqué du parti islamiste, qui a appelé «les forces vives du pays à poursuivre leur lutte et à serrer davantage les rangs en vue de rétablir la démocratie, protéger les libertés et les droits humain, garantir le respect des fondements du système républicain et sauver le pays des dangers de l’effondrement économique, financier et social et de la crise ainsi que de l’isolement causé pat le coup d’État».

Y. N.