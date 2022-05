Fadhel Moussa : «Saïed rejette aujourd’hui la constitution de 2014 alors qu’il a participé à sa rédaction»

Le juriste Fadhel Moussa a exprimé son mécontentement face aux récentes déclarations du président de la république, Kaïs Saïed, à travers lesquelles, il a, selon lui, rejeté l’intégralité de la constitution de 2014 en la considérant comme corrompue et sans valeur. Moussa estime que venant d’un homme ayant participé à la rédaction de ladite constitution, cette position est incohérente.

En effet, dans une déclaration accordée ce lundi 23 mai 2022 à la radio Shems FM, l’avocat a assuré que Kaïs Saïed a participé à la rédaction de la constitution de 2014, notamment en ce qui concerne l’article sur la liberté de conscience.

«Il est possible [aujourd’hui] que le référendum propose l’abrogation de cette consultation», a regretté M. Moussa.

Et d’assurer qu’il est possible d’introduire des amendements, de faire des révisions à la constitution de 2014, en instaurant un régime présidentiel, par exemple, ou en soutenant et ajoutant des droits et des libertés, sans aller jusqu’à tout recommencer de 0.

C. B. Y.