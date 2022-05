Tunisie : Créative Market du 27 au 29 mai au Phoenix de Carthage

Créative Market, une expo vente lancée par trois amies passionnées par la création et l’artisanat, Stéphanie Borens, Marie Moser et Nadia Jendoubi, se tiendra les 27, 28 et 29 mai 2022, au Phoenix de Carthage, près des citernes romaines, un endroit branché mais familial dans un écrin de verdure.

Le but de l’événement est de mettre en lumière les créateurs d’aujourd’hui, dans différentes disciplines telles que la mode, le design, la déco, le food…

Il rassemblera les disciplines plurielles de la création artisanale tunisienne actuelle et présentera une sélection de marques et artisans privilégiant la qualité plus que la quantité.

En plus d’être un marché des tendances, Creative Market a prévu des animations pour enfants avec ballades à poney, des ateliers thématiques, des parcours vélo pour petits et grands, mais aussi une restauration à la carte et barbecue.

Le but est de réunir la mode, la beauté, l’alimentation et la décoration dans un même lieu, qui fait surtout la part belle aux artisans de produits authentiques.

Les visiteurs pourront y retrouver les dernières créations en mode et déco de Siroko, Le lézard rouge, Najen Nature, Blouzeta, Wassila Salem, Zemni Créations, Mamina, Naya Paperie, Luna, Fée, Pashmina, Brigitte, Art artisanal…

Côté culinaire, ils pourraient aussi découvrir les produits de Sirop Factory et les fines épices de Terroir de Tunisie, goûter aux bonnes recettes de Malina’s, de Christiane ou encore de la marque traiteur Coin gourmand!

Au rayon des cosmétiques, plusieurs marques proposant des soins naturels, comme Petalys, Seedra ou encore Jardin Amazygh, Koindessens,..

