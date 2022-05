Tunisie : les opposants au président Saïed fourbent leurs armes

Samir Dilou a exhorté à la tenue d’un dialogue national impliquant tous les partis politiques et organisations nationales qui conduirait à un projet national et à un gouvernement de salut national afin de sauver l’économie et de ramener la Tunisie sur le voie démocratique, loin de l’autocratie et de l’unilatéralisme.

S’exprimant lors d’un meeting tenu dimanche 22 mai 2022 à Médenine, en présence de membres du Front de salut national, créé récemment, l’ancien député du mouvement Ennahdha et depuis peu membre du mouvement «Citoyens contre le coup d’Etat», a ajouté que «le président de la République qui détient tous les pouvoirs entend s’accaparer l’élaboration d’une nouvelle constitution pour les Tunisiens et établir une Nouvelle République.»

Le coordinateur de l’initiative, Jawhar Ben Mbarak, a déclaré, de son côté, que la Tunisie avait besoin d’un dialogue national profond, honnête et courageux pour discuter de toutes les questions controversées afin de parvenir à un accord et à une feuille de route. Ce dialogue sera mené par un gouvernement de salut national qui communique avec tous les acteurs et tous les Tunisiens, et non à un gouvernement intérimaire soumis aux instructions de Kaïs Saïed.

La Tunisie a besoin d’élections présidentielles et législatives pour que les Tunisiens choisissent de nouveaux dirigeants pour le pays, capables de mettre en place un consensus national, de réformer la voie démocratique et d’approuver les réformes économiques, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Ahmed Nejib Chebbi, président du Forum politique du parti Amal et fondateur du Front de salut national, a déclaré que la situation en Tunisie est désastreuse sur les plans politique, social et économique. Cela nécessite de sauver le pays à travers un dialogue national pour élaborer un programme de sauvetage et mettre en place un gouvernement de salut national qui bénéficie d’un large soutien pour gérer la période de transition.

Les «Citoyens contre le coup d’Etat» et le «Front de salut national» ont tenu samedi 22 mai un meeting à Tataouine. Les participants au meeting ont notamment appelé à faire avancer la lutte et la mobilisation à travers des réunions régionales aux niveaux central et régional.

Source : Tap.