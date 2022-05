Violences répétées à l’hôpital la Rabta à Tunis : Protestation des médecins résidents des urgences

Les médecins résidents aux urgences de l’hôpital la Rabta à Tunis, observeront, demain mardi 24 mai 2022, un mouvement de protestation et une suspension de travail de 8h à 15h, et ce, pour dénoncer la recrudescence des violences contre le personnel médical et paramédical de l’hôpital, et en particulier au service des urgences, et l’absence de prise de décisions pour mettre fin à se triste phénomène.

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins a lancé cet appel à se mobiliser, en dénonçant un manque d’agents de sécurité à l’hôpital en général et au service des urgences en particulier, en affirmant que le phénomène d’agression des professionnels de la santé aux urgences a entraîné la perturbation des prestations dans ce service.

Dans son communiqué, l’Organisation a précisé que la suspension du travail se poursuivra jusqu’à 15h, tout en affirmant que la prise en charge des cas d’urgence vitale sera maintenue, tout en réclamant la présence d’une patrouille de sécurité permanente 24/24h dans le service des urgences ainsi qu’à l’accélération des procédures d’affectation des gardes audit service.