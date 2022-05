L’Union nationale de la femme tunisienne confirme sa participation au dialogue national

L’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), a annoncé ce mardi 24 mai 2022, sa participation au dialogue national proposé par le président de la république, Kaïs Saïed, estimant que celui-ci représente «le meilleur moyen de sortir le pays de la crise politique, économique, sociale et culturelle qu’il traverse depuis la décennie noire, marquée par la corruption et l’impunité ».

Dans son communiqué, l’UNFT réaffirme sa volonté à jouer son rôle historique et à exprimer aini ses positions face à cet enjeu d’une importance majeure pour l’avenir du pays, en soulignant de ce fait, que sa participation doit être réelle pour défendre la femme et sa position dans la société ainsi que son rôle pour défendre l’intérêt national.

Rappelons que la LTDH avait également confirmé sa participation au dialogue national, sous réserves et conditions, alors que la centrale syndicale a pour sa part affirmé qu’elle ne participera pas au dialogue tel qu’il est actuellement établi par le chef de l’Etat, et estimant qu’il «n’a pas fait l’objet de consultations préalables et ne répond pas aux attentes des forces nationales pour mettre en place un processus patriotique permettant de sortir de la crise».

