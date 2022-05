Machrouu Tounes : «La voie consultative n’est pas à la hauteur des objectifs nationaux»

Le parti Machrouu Tounes a critiqué, ce mardi 24 mai 2022, via un communiqué, la voie consultative annoncée par la présidence de la république en vue d’un référendum sur la constitution, estimant qu’elle «n’est pas à la hauteur des objectifs présentés par la communauté nationale, ni de la sensibilité de la phase actuelle, sur la forme, sur le fond et sur la méthodologie».

Le parti fondé par Mohsen Marzouk a, par ailleurs, estimé que «ce projet est de nature à instituer un processus vertical et unilatéral qui perdra, au fil du temps et avec la pratique, la légalité et la légitimité», et que «l’obstination à aller de l’avant dans cette voie aggravera encore plus la situation».

Machrouu Tounes a, d’autre part, rappelé qu’il a proposé, dans le passé, depuis mai 2020, une (autre) méthodologie pour le passage à la troisième république, «qui se construit sur les acquis de l’Etat national moderne et ne constitue pas une rupture avec lui».

«Le processus engagé après le 25 juillet a été dépourvu de méthodologie efficace, de participation nécessaire et de rapidité requise. Alors qu’il devait régler la crise, il s’est transformé, lui-même, en une crise», a regretté le parti, estimant qu’il y a même eu des épisodes de violation des droits de l’homme par les autorités.

C. B. Y.