Tunisie : Table-ronde de la CNFCE sur le e-commerce

La Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFCE) organise une table ronde sur le thème «Export et e-export pour une entreprise durable», le jeudi 26 mai 2022, à l’hôtel Sheraton-Tunis.

La rencontre se tiendra en présence de femmes cheffes d’entreprises, des membres du bureau exécutif du CNFCE, des consultants et des représentants de la Konrad-Adenauer-Stiftung Tunisie et du ministère du Commerce.

«Notre principal engagement est l’excellence et la prospérité au féminin. Soutenir les TPE et PME, afin de créer des opportunités économiques pour les femmes, est notre cheval de bataille au sein de la CNFCE. Ce soutien permettra de stimuler l’innovation et mettre, à contribution l’énergie de la jeunesse de manière productive», souligne la CNFCE dans un communiqué publié à cet effet.

Suite à des études élaborées, il a été constaté que parmi les difficultés rencontrées par les entreprises, gérées par des femmes, il y le manque d’accès à l’information et plus la taille de l’entreprise est petite, plus le défi est important.

Pour cela, la CNFCE organise cette table-ronde qui a pour but de favoriser l’accès des femmes cheffes d’entreprises aux informations pertinentes afin d‘accéder à de nouveaux marchés pour un avenir durable et de se focaliser sur la création de richesse.