L’Institut Français de Tunisie (IFT) organise une lecture théâtralisée de « Correspondance » d’Albert Camus, ce soir, jeudi 26 mai.

La littérature, le théâtre et la musique seront réunis dans l’événement qui aura lieu ce soir à l’auditorium de l’IFT. L’actrice Hélène Catzaras et l’animateur Fawez Ben Tmessek interpréteront des extraits de la célèbre œuvre épistolaire « Correspondance » du grand écrivain français Albert Camus et de l’actrice franco-espagnole Maria Casarès.

« Correspondance » réunit les lettres échangées entre 1944 et 1959 par ces deux grandes figures de la vie culturelle française du 20° siècle. Sensible au talent de l’actrice, Albert Camus lui avait confié le rôle de Martha pour la création du « Malentendu » en 1944. Jusqu’à la mort accidentelle de l’écrivain en janvier 1960, Albert et Maria n’ont jamais cessé de s’écrire.

Hélène Catzaras et Fawez Ben Tmessek seront accompagnés au piano par Yassin Vassili Cherif.

F.B