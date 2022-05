L’artiste franco-tunisienne Férielle Zouari primée à la Biennale de Dakar

Le Prix du ministère de la Culture de la 14e édition de la Biennale de Dakar a été attribué à l’artiste Férielle Doulain Zouari.

Née d’une mère tunisienne et d’un père français, la jeune artiste Férielle Doulain Zouari a suivi un parcours riche autour de l’art du textile à travers ses voyages entre plusieurs pays et cultures dont l’Amérique latine et la Tunisie où elle a développé des recherches notamment sur la consommation populaire.

La Villa Saint-Louis Ndar au Sénégal, résidence pluridisciplinaire faisant partie du réseau des villas culturelles françaises, avait accueilli au mois de février dernier l’artiste franco-tunisienne pour une résidence artistique. L’une des ses installations est exposée en ce moment dans les jardins de la Résidence de France au Cap Manuel, dans le cadre du programme off de la 14e édition de la Biennale d’Art contemporain de Dakar.

Férielle Doulain Zouari a remporté le Prix du Ministère de la Culture à la biennale de l’Art africain contemporain de Dakar (Dak’Art).

F.B