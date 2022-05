Tunisie : Des bijoux en or, de l’argent de source inconnue et des marchandises de contrebande saisis par la douane (Photos)

La garde douanière a saisi, en une journée à Sidi Bouzid, à Ben Arous et à Siliana, des marchandises de contrebande d’une valeur de 230.000 dinars tunisiens (DT), ainsi que des bijoux en or et de l’argent de source inconnue.

C’est ce qu’a annoncé la Direction de la douane tunisienne, ce jeudi 26 mai 2022, en précisant qu’une première opération menée, en coordination avec la police nationale, dans un entrepôt à Sidi Bouzid, a permis la saisie de pièces de rechange de contrebande dont la valeur est estimée à plus de 100.000 DT.

La DGDT a ajouté que la même brigade a également saisi des bijoux en or d’une valeur de 56.000 dinars, dont le propriétaire ne possédait aucun document prouvant leur source, ni la légalité de leur détention.

Dans son communiqué, la même source, ajoute que la garde douanière de Ben Arous a arrêté, pour sa part, un individu, en possession de plus de 100.000 DT, de source inconnue.

Quant à l’opération menée à Siliana, elle a permis la saisie de vêtements de prêt-à-porter de contrebande, d’une valeur de 130.000 DT, à bord d’un véhicule, dont le conducteur ne possédait aucun document.

Y. N.