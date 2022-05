Huit Tunisiens parmi les Golden 101 du cinéma arabe

Selon l’enquête annuelle de l’Arab Cinema Center (ACC), 8 professionnels du film tunisiens, 4 femmes et 4 hommes, sont parmi The Golden 101 (Les 101 en Or) du cinéma arabe qui ont la touche magique.

Il s’agit de Kaouther Ben Hnia et Leila Bouzid dans la catégorie des réalisateurs, Dora Bouchoucha (Nomadis Images) et Habib Attia (Cinetelefilms) dans celle des producteurs, Dhafer L’Abidine, acteur et réalisateur, Hend Sabry, actrice, réalisatrice et productrice, dans celle appelée «Equipe de films». Ridha Behi (directeur des JCC) figure dans la catégorie «Festivals» alors que Hedi Zardi (Luxbox Films) est dans celle des «Ventes».

Cette enquête dont les résultats ont été dévoilés récemment en marge du 75e Festival de Cannes (17-28 mai 2022), est une tradition annuelle.

L’ACC a dévoilé la liste des 101 personnalités et entités en Or de l’année 2022, selon une évaluation sur leur apport récent dans le cinéma arabe. L’enquête a été réalisée auprès des professionnels et des critiques.

L’Egypte et le Liban sont au top du classement de cette enquête qui a couvert 26 pays du monde entier dont 13 pays arabes (Egypte, Liban, Tunisie, Jordanie, Emirats Arabes-Unis, Palestine, Syrie, Arabie Saoudite, Maroc, Soudan, Koweït, Qatar, Irak).