Le cinéma tunisien représenté au festival Visions du Réel en Suisse  

La productrice Dora Bouchoucha et le court métrage “Derrière le soleil” (Behind the Sun) de Dhia Jerbi représenteront le cinéma tunisien à la 55e édition du festival de cinéma documentaire Visions du Réel prévu du 12 au 21 avril 2024, dans la ville de Nyon, en Suisse.

Dora Bouchoucha est au jury de la compétition internationale alors que “Derrière le soleil” est parmi 35 films sélectionnés dans la compétition internationale des moyens et courts métrages de ce rendez-vous international incontournable pour le cinéma du réel.

‘‘Derrière le soleil’’ (66′) de Dhia Jerbi, coproduction tuniso-francaise de 2024, fera sa première mondiale dans ce festival. Il raconte les tribulations d’un cinéaste tunisien exilé en France après la révolution de 2011, qui cherche à comprendre les origines du bégaiement, trouble dont il est affligé, et qu’il craint de transmettre à son enfant.

Dhia jerbi.

Dora Bouchoucha qui est au jury aux côtés de Carmen Jacquier (réalisatrice suisse) et Carlo Chatrian (journaliste, auteur et programmateur allemand), a produit de nombreux films tunisiens et étrangers avec sa société Nomadis Images dont la série de courts métrages africains ‘‘Satin Rouge’’ (2002), ‘‘Les Secrets’’ (2009), ‘‘Un printemps tunisien’’ (2014) et ‘‘Corps étranger’’ (2016) de Raja Amari, ‘‘Inhebbek Hedi’’ et ‘‘Weldi’’ (2018) de Mohamed Ben Attia, ‘‘Ghodwa’’ de Dhafer L’Abidine (2021).

Elle a rejoint l’Académie des Oscars depuis 2018. Elle a été membre et présidente de jury de nombreux festivals dont ceux de Berlin et Venise.

