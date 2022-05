La deuxième phase du Projet d’accès au marché des produits agroalimentaires typiques (Pampat) vient d’être lancée en Tunisie. Il durera jusqu’en 2024, a déclaré l’expert de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), Boubaker Raddaoui, lors d’une conférence de presse jeudi 27 mai 2022 à Tunis.

La conférence de presse a été organisée en marge de l’expo-vente des produits d’huile de pépin de figue de barbarie bio en Tunisie, se tenant au centre commercial Azur City du 23 au 30 mai, dans le cadre du programme Organic Cactus Seed Oil-Origin Tunisia mis en œuvre par le projet Pampat.

Un produit phare de la cosmétique tunisienne

Invitée d’honneur à l’expo-vente, Meriam Benhussein a témoigné sur sa page Facebook : «J’étais contente de voir les producteurs locaux qui sont venus de toute part de la Tunisie pour exposer leurs produits», écrit-elle . Et d’ajouter : «L’huile de pépins de figue de barbarie est une huile rare et précieuse. C’est une huile qui est aujourd’hui très prisée au niveau mondial. C’est une huile qui constitue un produit phare de la cosmétique tunisienne. Cette huile certifiée biologique est une nouvelle alternative aux ingrédients actifs chimiques commercialisés sur le marché. Elle est obtenue par pression à froid et pour produire une litre d’huile, il faut 1 tonne de figue de barbarie.»

Le projet Pampat, initié par l’Onudi en 2013 et financé par le Secrétariat d’Etat à l’économie de la Confédération suisse (Seco), vise à promouvoir quatre filières : la figue de barbarie, la grenade, la datte transformée et la tomate séchée.

Le projet aidera également à commercialiser les graines de figue de barbarie et à sensibiliser le public à ses diverses utilisations ainsi qu’aux stratégies de commercialisation sur les marchés locaux et internationaux, a expliqué M. Raddaoui.

«La zone réservée à la culture de la figue de barbarie en Tunisie s’étend sur 600 000 ha et se situe dans la partie centrale du pays», a-t-il encore souligné, ajoutant que «ses usages ont été modifiés de l’alimentation à l’usage médicinal».

Un chiffre d’affaires supérieur à 1 million d’euros en 2021

«Le nombre d’entreprises opérant dans le secteur est passé de 5 en 2014 à 55 en 2022, tandis que la production a affiché une augmentation estimée à 15 tonnes par an», a souligné M. Raddaoui, ajoutant que les exportations de figues de barbarie ont également augmenté de 50%, à partir de 2019, générant un chiffre d’affaires supérieur à 1 million d’euros en 2021.

Selon lui, les investissements dédiés à ce secteur ont dépassé les 5 millions d’euros ces dernières années.

Le projet Pampat s’inscrit dans un partenariat public-privé, en coopération avec le ministère de l’Agriculture, le Cepex et les structures intervenant dans ce secteur.

I. B.